Rüzgârın etkisiyle büyüyen çatı yangını Küçükçekmece'de bitişik iş yerine sıçradı

olayın gelişimi:

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta sabah saatlerinde başlayan yangın, bir 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı ve atölye ile bitişik nizamda bulunan endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerinin çatısına da sıçradı. Bölgedeki rüzgârın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve çevrede alarm oluşturdu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen ekipler arasında polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi yer aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı ve vatandaşların uzak tutulmasını sağladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarını yürüttü; yangın, yoğun çalışmanın ardından yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler yangının yeniden tutuşmasını önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının çatıda başladığı ve hızlı yayıldığı bildirildi; hasar tespiti ve olası güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesi için teknik ekipler sahada değerlendirme yapacak. Olayla ilgili olarak halkın güvenliği için alınan önlemler ile soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE 4 KATLI TEKSTİL ATÖLYESİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİKTEKİ ENDÜSTRİYEL MALZEME SATIŞI YAPAN İŞ YERİNE SIÇRADI. RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAATLİK MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.