Kapıköy'de tek taraflı tır trafiği sona erdi, karşılıklı geçişler başladı

Kapıköy gümrük kapısında karşılıklı tır geçişleri

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan karşılıklı tır geçişlerinin başladığını duyurdu. Van'ın Saray ilçesinde yer alan Kapıköy, Türkiye ile İran arasındaki önemli sınır noktalarından biri olarak uluslararası taşıma koridorunda kritik bir rol oynuyor. Yapılan açıklamaya göre İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği Türk tırlarının Kapıköy üzerinden İran'a geçişine izin verdiğini bildirdi.

Tek taraflı uygulamanın sona ermesi:

Bugüne kadar Kapıköy'den sadece İran tırlarının Türkiye'ye giriş yapabildiği bir uygulama söz konusuydu. Yeni düzenlemeyle Türk taşımacılarının da İran'a geçişinin mümkün hâle gelmesi, sınır kapısındaki tek yönlü trafiğin karşılıklı hale gelmesi anlamına geliyor. Bu değişikliğin, Van merkezli lojistik faaliyetlere ve bölgesel ticaret akışına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Görüşmeler ve açıklama:

Takva, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti ve şu ifadeleri aktardı: "Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği, Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İran tarafına Türkiye tırlarının geçişinin başladığını iletti. Böylece şu ana kadar sadece İran tırlarının giriş yaptığı Van Kapıköy Gümrük Kapısı, uluslararası karşılıklı tır geçişlerine açılmış oldu. İranlı muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, tek taraflı tır geçişleri karşılıklı hale geldi. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun."

Yetkililerin açıklaması, bölgedeki firmalar ve nakliye sektörü için önemli bir haber niteliğinde. Karşılıklı tır geçişleri, gümrük işlemlerinin düzenlenmesi ve lojistik zincirinin etkinliğinin artmasıyla birlikte Van ekonomisine doğrudan katkı yapması bekleniyor. Van TSO ve yerel paydaşların süreci takip ettiği, önümüzdeki dönemde sınır kapısındaki akışın ve altyapı ihtiyaçlarının izleneceği ifade ediliyor.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECDET TAKVA, TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARET AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GELİŞMEYİ DUYURARAK, KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI'NIN KARŞILIKLI TIR GEÇİŞLERİNE AÇILDIĞINI AÇIKLADI.