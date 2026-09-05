Bakırköy'de sabah alarmı: 6 katlı otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı

Bakırköy'de sabah alarmı: 6 katlı otelde yangın

Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 06.30 sıralarında başladı ve otelin birinci katında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katlarına da yayıldı.

yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Yangının yayıldığı sırada içeride konaklayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerinde, yangın sırasında çeşitli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekipleri yürüttükleri çalışmada 7 vatandaşı binadan güvenli şekilde tahliye etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 12 kişi yaralı olarak bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin soğutma ve müdahale çalışmaları yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangının söndürülmesiyle sonuçlandı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bakırköy’de 6 katlı otelde yangın: 12 yaralı