Silopi Başverimli'de can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk bina yıkılacak

Silopi Başverimli'de risk taşıyan yapı için yıkım kararı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, Köprübaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir yapı için yıkım kararı alındı. Yapının durumunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin teknik incelemeleri sonrası hazırlanan rapor, binanın çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu ortaya koydu.

Başverimli'deki yapıda tespit edilen hasarlar:

Belediye yetkilileri ve Bakanlık ekipleri tarafından yürütülen tespitlerde yapının duvar ve tavanlarında belirgin deformasyonlar, çatlaklar ile sıva ve beton dökülmeleri saptandı. Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar incelemelere ilişkin, "Uzun süredir kullanılmayan bu yapının duvarlarında ve tavanında ciddi çatlaklar, sıva ve beton dökülmeleri ile genel bir yıpranma söz konusu. Bu durum vatandaşlarımız açısından tehlike arz ediyordu. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, ilgili kurumların tespit ve raporları doğrultusunda gerekli idari işlemleri tamamladık ve yıkım kararını aldık" dedi.

Yıkım süreci ve mahalleye etkisi:

Tatar, önümüzdeki günlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak yıkım işlemlerine başlanacağını, çalışmaların planlı ve kontrollü şekilde yürütüleceğini belirtti. Yıkım tamamlandığında mahallenin daha düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşmasının hedeflendiği ifade edildi. Belediye yetkilileri, uygulamanın öncelikli amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

SİLOPİ’YE BAĞLI BAŞVERİMLİ BELDESİ’NDE, VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN METRUK BİNA İÇİN YIKIM KARARI ALINDI.