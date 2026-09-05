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Viacha'daki depoda patlamalar: arama ve soruşturma sürüyor

Bolivya'nın Viacha kentinde havai fişek malzemesi depolanan askeri tesiste iki patlama oldu; Savunma Bakanı Justiniano 2 ölü, 81 yaralı, 7 kayıp dedi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Viacha'daki depoda patlamalar: arama ve soruşturma sürüyor

Viacha'daki askeri tesiste iki patlama

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, başkent La Paz'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde bulunan askeri bir tesiste havai fişek malzemelerinin depolandığı bölümde iki ayrı patlama meydana geldi.

Olayın yeri ve yol açtığı zararlar:

Patlamaların şiddeti bölgedeki konutlara da etki etti; kırık camlar ve enkaz nedeniyle çevredeki evlerde hasar oluştu ve enkaz kaynaklı yaralanmalar kaydedildi. Havai fişek malzemesinin depolandığı tesisteki patlamalar, çevre güvenliği ve sivil yapıların hasar görmesi riskini artırdı.

Resmi açıklama ve soruşturma:

Bolivya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, patlamalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını ve 7 kişinin kayıp durumda olduğunu bildirdi. Justiniano, ölenlerin ve kayıp durumda olanların asker olduğunu belirtti. Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, patlamaların nedenine ilişkin yürütülecek soruşturmanın bulgularını paylaşacaklarını ve olayın detaylarının tespit edilmesinin ardından ek açıklama yapılacağını duyurdu.

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da havai fişek malzemesinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 kişi aranıyor.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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