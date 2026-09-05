Manavgat'ta lüks markalara ağ kuran kaçak depo çökertildi

Operasyonun kapsamı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada ilçedeki bir depoda arama yaptı.

Arama sonucu, lüks markalara ait olduğu belirlenen ve gümrük kaçağı nitelikteki ürünler ele geçirildi. Yapılan ön değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olarak tespit edildi.

ele geçirilen mallar ve değerlendirme

Depoda bulunan ürünlerin ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı; ancak lüks marka olduğu belirlenen eşyaların piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olarak değerlendirildi.

soruşturma ve adli işlemler

Olayla ilgili olarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma ve takip işlemlerini Antalya İl Jandarma Komutanlığı yürütüyor ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 950 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.