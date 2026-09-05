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Manavgat'ta lüks markalara ağ kuran kaçak depo çökertildi

Antalya İl Jandarma ekipleri, Manavgat'ta düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olan lüks gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta lüks markalara ağ kuran kaçak depo çökertildi

Operasyonun kapsamı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada ilçedeki bir depoda arama yaptı.

Arama sonucu, lüks markalara ait olduğu belirlenen ve gümrük kaçağı nitelikteki ürünler ele geçirildi. Yapılan ön değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olarak tespit edildi.

ele geçirilen mallar ve değerlendirme

Depoda bulunan ürünlerin ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı; ancak lüks marka olduğu belirlenen eşyaların piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olarak değerlendirildi.

soruşturma ve adli işlemler

Olayla ilgili olarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma ve takip işlemlerini Antalya İl Jandarma Komutanlığı yürütüyor ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 950 BİN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 950 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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