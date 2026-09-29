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Baklanlı öğrencilere gıda israfını azaltmanın pratik yolları öğretildi

Baklan'da ilkokul öğrencilerine gıdanın bilinçli kullanımı, doğru saklama, ihtiyaca göre hazırlama ve artanların değerlendirilmesi eğitimi verildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Baklanlı öğrencilere gıda israfını azaltmanın pratik yolları öğretildi

programın amacı:

Denizli’nin Baklan ilçesinde, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Mustafa Mercan ile beraberindeki heyetin katıldığı etkinlik, çocuklara gıdanın değerini anlatmayı ve günlük alışkanlıklarla israfın nasıl azaltılabileceğini göstermeyi hedefledi.

eğitimin ana başlıkları:

Programda öğrencilere, tüketim planlamasının önemi, yalnızca ihtiyaç kadar gıda alınması ve hazırlıkların porsiyon bazında yapılmasının israfı nasıl düşürdüğü açıklandı. Ayrıca farklı ürünlerin özelliklerine göre saklama koşullarının değiştiğine dikkat çekilerek, bozulmayı önleyici basit yöntemler üzerinde duruldu. Etkinlikte, artık gıdaların çöpe gitmeden uygun yollarla değerlendirilmesi gerektiğine dair örnekler paylaşıldı ve çocukların günlük yaşamına uygulanabilecek pratik öneriler verildi.

çocuklarda bilinç oluşturma ve son sözler:

Eğitim sırasında vurgu yapılan temel nokta, küçük yaşta kazanılacak alışkanlıkların uzun vadede israfın azalmasına katkı sağlayacağı oldu. Dr. Mustafa Mercan ve heyeti, öğrencileri bilgilendirdikten sonra etkinliğin sona erdiğini bildirirken, ailelerin ve okulun bu bilinçlendirme çalışmalarını desteklemesinin önemine işaret etti. Program, öğrencilerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve farkındalığın pekiştirilmesiyle tamamlandı.

BAKLAN’DA ÖĞRENCİLERE GIDA İSRAFI EĞİTİMİ VERİLDİ

BAKLAN’DA ÖĞRENCİLERE GIDA İSRAFI EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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