Bakü'de Aliyev'den çifte standartlar eleştirisi: işgal, etnik temizlik ve yaptırımlar gündemde

Aliyev'in forum açılış konuşması:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 7. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılışında küresel siyasetteki adaletsizlikler ve ülkesinin deneyimlerine ilişkin güçlü mesajlar verdi. "Ortak Bir Gelecek İçin Diyalog: Bölünmüş Bir Dünyada Köprüler Kurmak" temasıyla düzenlenen forumda, 100'den fazla ülkeden 500'ün üzerinde yabancı temsilci yer aldı. Aliyev konuşmasında, Azerbaycan'da iç kaynaklı bir risk bulunmadığını, tüm potansiyel risklerin sınırların dışından kaynaklandığını vurguladı.

işgal iddiaları ve çifte standart eleştirisi:

Aliyev, Ermenistan'ı uluslararası alanda tanınmış Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmekle, etnik temizlik politikası uygulamakla ve bunun sonucunda bir milyon Azerbaycanlının tarihi topraklarından sürülmesine neden olmakla suçladı. Konuşmasında ayrıca Karabağ'daki 65 cami dahil olmak üzere dini ve tarihi anıtların tahrip edildiğini belirtti ve bu eylemlere yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmadığını, bunun da siyasetteki çifte standartın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını talep eden dört kararı bulunduğunu ancak kararların uygulanmasını sağlayacak mekanizma eksikliği nedeniyle uygulamaya geçirilmediğini söyledi.

savaş, zafer ve barış vurgusu:

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35 yılında yaşanan dönemeçleri anımsatan Aliyev, ülkesinin temel hedefinin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek olduğunu belirtti. Müzakerelerin uzun yıllar sonuç vermediğini, bu nedenle Birleşmiş Milletler Şartı ve 51. madde kapsamındaki meşru müdafaa hakkı çerçevesinde harekete geçtiklerini söyledi. 30 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan'ın söz konusu toprakları kurtardığını belirten Aliyev, "Savaşı başlatmak çok kolay, ancak bitirmek çok zor" değerlendirmesiyle, çatışmaları sonlandırmak ve kalıcı barış sağlamak için Azerbaycan deneyiminin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Aliyev, yenilen taraf teslim olduğunda daha ileri gitmediklerini ve durmaları gereken zamanda durup barış teklif ettiklerini söyledi.

enerji, ulaşım ve bölgesel rol:

Konuşmanın bir bölümünde Azerbaycan'ın küresel enerji piyasasında güvenilir bir tedarikçi olduğunu ve ulaşım bağlantıları alanındaki rolünün önemini ön plana çıkardı. Modern altyapı yatırımları ve siyasi ağlar dikkate alındığında Azerbaycan'ı bölgesel haritadan çıkarmanın zor olduğunu belirten Aliyev, ekonomik potansiyel, aktif dış politika, kapsayıcı toplum yapısı ve çok kültürlülük gibi unsurların ülkenin rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Aliyev, ideolojik risklerin fiziksel riskler kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, kimlik, devlet yapısı, bağımsızlık ve yaşam tarzının korunmasının önemine işaret etti. Son olarak çifte standartların uluslararası siyasetten tamamen kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Azerbaycan toplumunun bu tür yaklaşımlara karşı tahammülünün olmadığını belirtti.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ 7. DÜNYA KÜLTÜRLERARASI DİYALOG FORUMU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. "ORTAK BİR GELECEK İÇİN DİYALOG: BÖLÜNMÜŞ BİR DÜNYADA KÖPRÜLER KURMAK" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FORUMA 100'DEN FAZLA ÜLKEDEN 500’DEN FAZLA YABANCI TEMSİLCİ KATILIRKEN, BUGÜN BAŞLAYAN FORUMUN AÇILIŞINDA AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV KONUŞMA YAPTI.