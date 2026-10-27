Kahta'da kadına yönelik şiddet ve çocukların korunması gündeme getirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması konuları kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlık etti.

katılımcılar ve toplantı gündemi:

Toplantıya Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, Kahta Belediye Başkanvekili Enver Dinçer ile ilçe kurum amirleri katıldı. Oturumda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ve alınan tedbir kararları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi.

Çocukların korunmasına ilişkin bölümde ise çocuklara yönelik risklerin değerlendirilmesi yapılarak mevcut koruma mekanizmalarının işleyişi incelendi ve ihtiyaç duyulan alanlar ele alındı.

kurumlar arası eşgüdüm ve izleme:

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yetkililer, bilgi paylaşımı, koordinasyon ve saha uygulamalarının uyumunun artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmelerde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması konusunda yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ve mevcut tedbirlerin izlenmesi gerektiği yeniden teyit edildi.

KAHTA’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI MASAYA YATIRILDI