Bakü'de başlayan CICA 7. zirvesi'nde Aliyev'den eleştiri ve barış çağrısı

Zirvenin açılışı ve katılımcılar:

Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ev sahipliğinde Bakü’de başladı. Zirveye üye ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkililer katıldı. Aliyev açılış konuşmasında Azerbaycan'ın coğrafi konumunun ve çok taraflı iş birliği çabalarının bölgesel güvenlik ve ekonomik bağların güçlenmesinde oynadığı role dikkat çekti.

Aliyev'in öne çıkardığı tarihçe ve eleştiriler:

Aliyev, konuşmasında 35 yıl önce bağımsızlığın yeniden kazanılmasından bu yana Azerbaycan'ın çifte standartlarla karşılaştığını belirterek, yaklaşık 30 yıl boyunca ülkenin tanınmış topraklarının yaklaşık %20'sinin Ermenistan tarafından işgal altında tutulduğunu hatırlattı. Konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında kabul ettiği dört kararın uygulanmamasına dikkat çekildi; AGİT Minsk Grubu faaliyetleri ise göstermelik olmakla eleştirildi.

Aliyev, Ermenistan yönetimlerinin politikalarını ve bazı uluslararası aktörlerin tepkisizliğini sert dille eleştirdi. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin, Azerbaycan'ı hedef alırken Ermenistan'ı cesaretlendirdiğini söyleyen Aliyev, bu yaklaşımın anlaşmazlığın çözümünü zorlaştırdığını vurguladı.

savaş, zafer ve barışın kırılganlığı:

Aliyev, 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük Vatan Savaşı'nda Azerbaycan güçlerinin işgal altındaki topraklardan Ermeni güçlerini çıkardığını, savaş meydanında 300'den fazla şehir ve köyün kurtarıldığını belirtti. Eylül 2023'te süren askeri harekâtla Karabağ'daki Ermeni işgal ordusunun bir günden kısa sürede ezildiğini ve liderlerin Azerbaycan mahkemesine çıkarıldığını ifade etti.

Bununla birlikte Aliyev, zaferin ardından intikamcı bir politika izlemediklerini, barış teklif ettiklerini ve halkın manevi değerlerinin bunun temelini oluşturduğunu söyledi. Aliyev, mevcut barışın hâlâ kırılgan olduğunu; korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

CICA başkanlığı ve geleceğe dönük hedefler:

Azerbaycan’ın iki yıllık başkanlık döneminde CICA'nın kurumsal ve hukuki yapısını güçlendirmeye öncelik verdiğini söyleyen Aliyev, ulaştırma, dijitalleşme, çevre, turizm, eğitim ve bilim alanlarında iş birliğinin artırıldığını bildirdi. Üye sayısının artması ve diyalog kapasitesinin güçlenmesi sayesinde CICA'nın bölgesel güvenlik ve ekonomik refahı ilerletme potansiyelinin yükseldiği belirtildi. Aliyev, Azerbaycan’ın CICA dönem başkanlığının iki yıl daha uzatılması önerisine destek veren üye devletlere teşekkür etti.

Konuşma, bölgesel güvenlik dinamikleri, savaş sonrası adımlar ve çok taraflı mekanizmaların rolüne dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Aliyev'in vurguladığı konular, zirvenin gündeminde barışın sağlamlaştırılması, iş birliğinin derinleştirilmesi ve uluslararası kararların uygulanmasının sağlanması olarak öne çıkıyor.

ASYA’DA KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI (CICA) 7. ZİRVESİ, AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE BAŞLADI.