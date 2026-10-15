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Dicle kıyısında çağrı: 50 yıllık sıkıntılar yerini huzura bıraksın

Arslan Tatar, Cizre'deki Dicle programında Türk-Kürt kardeşliğini vurgulayarak, 50 yıllık sıkıntıların yerini kalıcı huzura bırakması çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dicle kıyısında çağrı: 50 yıllık sıkıntılar yerini huzura bıraksın

Dicle kıyısında çağrı: 50 yıllık sıkıntılar yerini huzura bıraksın

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında düzenlenen halk buluşmasında birlik, kardeşlik ve huzur mesajları verdi. Toplumsal barışın sürdürülebilir hale gelmesinin bölgenin ekonomik ve sosyal olarak yeniden inşası için öncelik olduğunu söyleyen Tatar, vatandaşlarla doğrudan temas kurduğu konuşmasında hizmet odaklı bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı.

tatar'ın çağrısı:

Tatar, konuşmasında bölgedeki son yarım asırlık sıkıntıların artık geride kalması gerektiğini belirterek, "İsteseniz de istemeseniz de Türk ile Kürt kardeştir. Türk ile Kürt 'u kimsenin gücü ayıramaz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara hitap ederken kendisini halkın hizmetkârı olarak tanımlayan Tatar, "Hepimiz bir aileyiz. Hepinizin hizmetkârıyım, sizleri çok seviyorum. Biz birlikte güzeliz" dedi ve bugünkü toplanmanın huzurun işareti olduğunu söyledi.

Tatar, toplumsal ayrışmayı körükleyen söylemlere karşı uyarıda bulunarak "Artık münafıkların aramıza girmesine izin vermeyelim" çağrısında bulundu. Zonguldak'ta yaşanan bir kavganın sosyal medyada Türk-Kürt kavgası olarak sunulmasına da tepki gösteren milletvekili, münferit olayların geniş toplumsal kimlikler üzerinden yorumlanmaması gerektiğini kaydetti.

hizmet ve gelecek vurgusu:

Bölgenin kalkınmasının güvenlik ve istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Tatar, yol, elektrik, su ve istihdam gibi temel hizmetlerin öncelikli olduğunu söyledi. Tatar, "Huzur ortamının kalıcı hale gelmesiyle köylere dönüşün, yatırımların ve istihdamın önünün açılacağını" ifade etti ve Şırnak'ın doğal kaynaklarına dikkat çekti: "Bu coğrafyada, bu bölgede Şırnak'tan zengin bir yer yok. Dağlarımızdan petrol çıktı. Önemli olan Türk ve Kürtlerin kardeşliğidir."

Hizmet anlayışında siyasi ayrım yapmadığını vurgulayan Tatar, "Siz yoksanız biz yokuz. Siz huzursuzsanız biz huzursuzuz. Ben de hizmetkârınızım, hepinizin emrindeyim" sözleriyle her vatandaşın taleplerine açık olduğunu belirtti. Oy veren veya vermeyen ayrımı gözetmediğini söyleyerek, hizmetin "oy hesabına indirgenemeyeceğini" kaydetti.

Tatar, bölgenin geleceğinin eğitimli nesillerle şekilleneceğini dile getirerek ailelerin çocuklarına güvenli, umutlu bir gelecek hazırlama beklentisine işaret etti: "Huzurumuzu arayalım, bu çocuklarımızın hepsi doktor, savcı, hâkim, kaymakam olsunlar. Bizim derdimiz sizlersiniz." Vatandaşları herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kapısına gelmeye çağıran milletvekili, Mevlana'ya atıfla "Ne olursan ol gel" anlayışını benimsediklerini söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Kürt kardeşliğine dair sözlerini de hatırlatan Tatar, siyasi irade ve kararlılıkla huzurun kalıcı hale gelmesinin bölgenin kalkınması için temel şart olduğunu ifade etti. Konuşma boyunca bir arada yaşama, karşılıklı saygı ve ortak hizmet hedefleri öne çıkarıldı.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ŞIRNAK&#039;IN CİZRE İLÇESİNDE DİCLE NEHRİ KENARINDA...

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE DİCLE NEHRİ KENARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİĞİ PROGRAMDA BİRLİK, KARDEŞLİK VE HUZUR MESAJLARI VERDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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