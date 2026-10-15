Okul olayları incelemesini devraldı: İsa Mesih Şahin komisyon başkanı oldu

Komisyon başkanlığı değişikliği:

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam başkanlığında toplandı. Toplantının açılmasının ardından komisyon başkanı ve sözcü seçimi yapıldı. Önceki komisyon başkanı Yusuf Beyazıtın TBMM Başkanvekili seçilmesi üzerine yapılan oylamada, başkanlığa AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Komisyon sözcülüğüne ise AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü getirildi.

Çalışma süreci ve mevcut durum:

Yusuf Beyazıt toplantıda, komisyonun tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle kurulduğunu ve verimli çalışmalar sonucu rapor aşamasına gelindiğini belirtti. Yeni başkan İsa Mesih Şahin ise Beyazıt’a yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yaklaşık 4 ay boyunca yürüttükleri hassas ve disiplinli çalışmalardan edindikleri tecrübeyi vurguladı.

Şahin, komisyonun Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları ile dijital mecralarda gözlemlenen sorunlara ilişkin tespitleri bulunduğunu ve çözüm önerileri hazırladıklarını anlattı. Komisyonun pazartesi itibarıyla resmi süresinin sona erdiğini ve rapor yazım aşamasına geçileceğini söyledi.

Raporun odağı ve beklentiler:

Komisyonun raporunda, dijital mecralarda yaşanan sorunlardan aile birliğinin güçlendirilmesine, okulların fiziki güvenliğinden dijital radikalleşmeye kadar geniş bir yelpazede notlar yer alması planlanıyor. Ayrıca, silaha erişim gibi güvenlikle ilgili alanlarda da tedbir önerileri sunulacak. Şahin, en büyük arzu ve hedeflerinin bu konuda ortak, oy birliğiyle kabul edilebilecek bir metin ve yol haritası oluşturmak olduğunu ifade etti.

Yeni başkan, raporun güçlü bir yol haritası olacağına inandıklarını belirterek, komisyonda ortaya konacak önerilerin uygulamaya aktarılması ve takibinin sağlanması için ilgili kurumlarla iş birliğinin süreceğini açıkladı.

Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi