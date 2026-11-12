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Bakü'de kürsüye çıkan Kahramanmaraşlı judocuya bronz madalya

Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 100 kiloda bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bakü'de kürsüye çıkan Kahramanmaraşlı judocuya bronz madalya

Kahramanmaraşlı sporcu Avrupa üçüncüsü oldu:

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, 100 kilogram kategorisinde önemli bir derece elde etti.

Turnuva sonunda Tiyek, zorlu rakipleriyle yaptığı maçlar sonucu bronz madalya kazandı ve organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Müsabakadaki başarı:

Cihan Ayberk Tiyekin 100 kilogramdaki mücadelesi, teknik ve direnç gerektiren karşılaşmalardan oluştu. Şampiyonada elde ettiği bronz, genç judocunun uluslararası arenadaki başarı grafiğine yeni bir halka ekledi.

Kahramanmaraş'ta sevinç ve gurur:

Bu sonuç hem Türkiye hem de memleketi Kahramanmaraş için gurur kaynağı oldu. Kentteki spor camiası ve çevresi, Tiyek’in Avrupa üçüncülüğünü sevinçle karşıladı ve madalya başarısı memnuniyetle karşılandı.

Şampiyonanın ve madalyanın Tiyek ile Türkiye judo camiasına sağlayacağı moral ve görünürlük, gelecek turnuvalar için önem taşıyor.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN 5. İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI’NDA...

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN 5. İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCU CİHAN AYBERK TİYEK, +100 KİLOGRAMDA BRONZ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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