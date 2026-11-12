Bakü'de kürsüye çıkan Kahramanmaraşlı judocuya bronz madalya

Kahramanmaraşlı sporcu Avrupa üçüncüsü oldu:

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, 100 kilogram kategorisinde önemli bir derece elde etti.

Turnuva sonunda Tiyek, zorlu rakipleriyle yaptığı maçlar sonucu bronz madalya kazandı ve organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Müsabakadaki başarı:

Cihan Ayberk Tiyekin 100 kilogramdaki mücadelesi, teknik ve direnç gerektiren karşılaşmalardan oluştu. Şampiyonada elde ettiği bronz, genç judocunun uluslararası arenadaki başarı grafiğine yeni bir halka ekledi.

Kahramanmaraş'ta sevinç ve gurur:

Bu sonuç hem Türkiye hem de memleketi Kahramanmaraş için gurur kaynağı oldu. Kentteki spor camiası ve çevresi, Tiyek’in Avrupa üçüncülüğünü sevinçle karşıladı ve madalya başarısı memnuniyetle karşılandı.

Şampiyonanın ve madalyanın Tiyek ile Türkiye judo camiasına sağlayacağı moral ve görünürlük, gelecek turnuvalar için önem taşıyor.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN 5. İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCU CİHAN AYBERK TİYEK, +100 KİLOGRAMDA BRONZ MADALYA KAZANDI.