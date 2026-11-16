Balayı rotası yanıltmasın: Dang Ateşi riski ve alınacak önlemler

Dang Ateşi uyarısı: balayı ve yurt dışı seyahatlerinde dikkat

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, son dönemde yurt dışı seyahatleri sonrası Dang Ateşi vakalarının görüldüğünü bildirerek özellikle balayı için yurt dışına gidecek çiftleri uyardı. Geçen hafta Afrika seyahatinden dönen bir kişide Dang Ateşi kaynaklı viral enfeksiyon tespit edildiğini aktaran Yılmaz, Batı Nil ensefalitinin de Türkiye’nin batı kesimleri ile Yunanistan ve Kuzey Afrika’da görülebildiğini hatırlattı.

Hastalık özellikleri ve görülme alanları:

Dang Ateşi, enfekte sivrisinek ısırmasıyla bulaşan bir viral enfeksiyon olup insandan insana doğrudan temas veya solunum yoluyla geçiş göstermez. Tropikal ve subtropikal iklimlerde; Asya, Afrika, Güney Amerika, Karayipler ve Orta Doğu’da yaygın olmasına rağmen Türkiye’de yerleşik değildir; yurt dışı seyahati sonrası nadir vakalar bildirilir. Haberde belirtilen vakalar arasında Endonezya ve Maldivler’den dönen hastalar ile Afrika seyahati sonrası gelen örnekler bulunuyor.

Vaka tablosunun çoğu hafif seyretse de semptom gösterenlerde ani ve yüksek ateş (40°C’ye kadar), şiddetli baş ağrısı, göz arkası ağrısı, kas-kemik-eklem ağrıları, bulantı, kusma ve cilt döküntüsü gözlenmektedir. Nadir sayıda hastada ise dang hemorajik ateşi veya dang şok sendromu gelişerek iç kanama, tansiyon düşüklüğü ve organ yetmezliği gibi ağır tablolar oluşabilir.

Seyahat öncesi ve sırasında alınması gereken önlemler:

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, seyahat kaynaklı enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulunarak şu noktaları vurguladı: Korunulabilir hastalıklara karşı vatandaşların aşılanması ve gerekli önlemleri alması gerekir. Özellikle influenza için gerekli aşıların yanı sıra zatürre ve RSV aşılarının yaptırılması önerilir; zona aşısı ise yalnızca risk faktörü varsa düşünülmelidir.

Yılmaz, Batı Nil ensefaliti ve Dang Ateşi gibi hastalıkların görüldüğü bölgelere seyahat edecek kişilerin sivrisinek ve diğer vektörlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Burkina Faso, Nepal, Hindistan, Endonezya ve Maldivler gibi örnek verilen destinasyonlara gideceklerin, gidilen bölgeye özgü enfeksiyon risklerini seyahat öncesi araştırmaları gerektiğine dikkat çekti. Vakaların ağır seyredebileceği, ancak bildirilen hastaların sağlıklı şekilde taburcu edildiği ifade edildi.

Ayrıca mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirmede Yılmaz, ekim, kasım ve aralık aylarında en sık karşılaşılan virüslerin grip virüsleri olduğunu, hâlen COVID-19 vakalarının da izlendiğini ve servislerinde şu anda bir COVID-19 ile bir influenza hastasının bulunduğunu bildirdi.

Sonuç olarak, yurt dışı seyahat planlayan özellikle balayı çiftlerinin seyahat öncesi risk araştırması yapmaları, korunulabilir hastalıklara karşı aşı olmaları ve sivrisineklerle temas riskini azaltacak önlemleri almaları öneriliyor.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) FARABİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. GÜRDAL YILMAZ, HALEN COVID-19 VAKALARININ GÖRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.