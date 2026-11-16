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Kadınlara kapsamlı sağlık ve güvenlik eğitimi Nazilli'de

Nazilli'de düzenlenen eğitimde diyabetten korunma, kadın sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, akciğer kanseri, narkotik ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kadınlara kapsamlı sağlık ve güvenlik eğitimi Nazilli'de

Kadınlara kapsamlı sağlık ve güvenlik eğitimi Nazilli'de

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kadınların sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı, birden fazla kurumun katkısıyla çok yönlü bir içerikle gerçekleştirildi. Program, katılımcılara hem koruyucu sağlık bilgileri hem de toplumsal hassasiyet gerektiren konularda pratik bilgiler sunmayı hedefledi.

Sağlık konularında verilen eğitimler:

Programda Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Özlem Güçlü tarafından diyabetten korunma başlığı işlendi. Dr. Ece Doğruya ise kadın sağlığı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca Sağlık Memuru Cemalettin Bozoğlan, akılcı ilaç kullanımı ile akciğer kanseri konularında sunum yaptı; ilke ve korunma yollarına dikkat çekildi.

Toplumsal farkındalık ve mahremiyet eğitimi:

Sağlık dışı oturumlarda ise güvenlik ve sosyal hizmetler alanında uygulamalara yer verildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlığı altında annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik yöntemleri aktardı. Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından verilen mahremiyet eğitimi ile katılımcılara kişisel sınırlar ve gizlilik bilinci hakkında temel bilgiler sağlandı.

Programın ortak özelliği, sağlık personeli, emniyet yetkilileri ve sosyal hizmet uzmanlarının bir araya gelerek çok disiplinli bir yaklaşım sergilemesi oldu. Katılımcılara sunulan bilgiler hem bireysel korunma hem de toplumsal farkındalık açısından güçlendirici nitelikteydi; eğitimlerin devamı ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA DİYABETTEN KORUNMA...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA DİYABETTEN KORUNMA, KADIN SAĞLIĞI, AKILCI İLAÇ KULLANIMI, AKCİĞER KANSERİ, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE MAHREMİYET KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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