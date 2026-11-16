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Yüksekova'da aile hekiminizi unutmayın çağrısı

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek vatandaşları rutin kontroller ve aile hekimi ziyaretlerine yönlendirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yüksekova'da aile hekiminizi unutmayın çağrısı

sağlık müdürlüğünden uyarı:

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak vatandaşları rutin sağlık kontrollerini aksatmama konusunda uyardı. Müdürlük yetkilileri, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliğinin toplum sağlığında birinci basamak rolünü hatırlattı.

koruyucu hizmetlerin kapsamı:

Yetkililer, bebek ve çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri, gebe takipleri, kanser taramaları ile kronik hastalık kontrolleri gibi hizmetlerin aile sağlığı merkezlerinde düzenli olarak yürütüldüğünü belirtti. Bu hizmetlerin erken teşhis ve önlemede hayati rol oynadığı vurgulandı.

vatandaşlara çağrı:

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları bağlı bulundukları aile hekimlerine başvurarak rutin takiplerini zamanında yaptırmaya ve sunulan koruyucu sağlık imkanlarından eksiksiz faydalanmaya çağırdı. Yetkililer, aile hekimliğinin yalnızca hasta olununca başvurulacak bir hizmet olmadığını; sağlıklı dönemlerde de korunma ve izlemenin gerekliliğini tekrar etti.

Erken müdahale sayesinde rahatsızlıkların başlangıç aşamasında tespit edilmesinin ve ilerlemesinin önlenmesinin mümkün olduğu, düzenli kontrollerin hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından gerekliliği yeniden vurgulandı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARI RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ VE AİLE HEKİMİ ZİYARETLERİNİ AKSATMAMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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