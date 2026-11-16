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Köpeklerin arasında sessizce kedi maması yiyen tilki köylüyü şaşırttı

Erzincan Binkoç köyünde bir tilki, 12 dışarıdaki 7 bahçedeki toplam 19 köpeğe rağmen evin bahçesine girerek kedilere ait mamaları yedi ve görüntülendi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Köpeklerin arasında sessizce kedi maması yiyen tilki köylüyü şaşırttı

olayın yer aldığı köy ve ilk tespit:

Erzincan merkeze bağlı Binkoç köyünde yaşayan bir vatandaş, kedileri için bıraktığı mamaların düzenli olarak eksildiğini fark etti. Mamaların gizemini çözmek için takibe başlayan ev sahibi, beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

köpeklerin varlığına rağmen tilkinin cesareti:

Arazide dışarıda 12, bahçe içerisinde ise 7 olmak üzere toplam 19 köpeğin bulunduğu belirtiliyor. Bu yoğun köpek mevcudiyetine ve havlamalara rağmen tilki, soğukkanlı davranarak bahçeye sızdı ve kedilere ayrılan mamaları afiyetle tüketti. O anlar ev sahibi tarafından saniye saniye görüntülendi.

ev sahibinin gözlemi ve yerel yorum:

Ev sahibinin kaydettiği görüntüler, köyde şaşkınlıkla karşılandı; bu durum 'açlık korkuyu yener' sözünü akıllara getirdi. Olay, davetsiz misafirin rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, kayıtlardaki sakin görüntü tilkinin alışılmadık cesaretini ortaya koydu.

TİLKİ EVİN BAHÇESİNE GİRİP KEDİ MAMALARINI YEDİ

TİLKİ EVİN BAHÇESİNE GİRİP KEDİ MAMALARINI YEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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