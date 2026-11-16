El terlemesi sosyal yaşamı etkiliyor: cerrahi ile kalıcı rahatlama mümkün mü

aşırı el terlemesi nedir:

Aşırı el terlemesi, tıpta palmar hiperhidroz olarak adlandırılan ve ellerde normalin üzerinde ter üretimiyle kendini gösteren bir durumdur. Çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde başlayıp yetişkinlikte devam edebilen bu sorun, ortam sıcaklığı veya fiziksel aktiviteden bağımsız ortaya çıkabilir. Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melike Güler Ülker de vurguladığı gibi, el terlemesi kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanan bir sorun değildir; sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesiyle ilişkilidir.

günlük yaşamda yarattığı etkiler:

Aşırı el terlemesi olan kişiler sık sık tokalaşmaktan kaçınabilir, yazı yazarken veya elektronik cihaz kullanırken zorlanabilir; bu da sosyal ilişkilerde ve iş hayatında özgüveni ve performansı azaltabilir. Hastalar günlük işleri yaparken ellerini sürekli kurulama ihtiyacı hissedebilir ve zamanla alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalabilirler. Bu nedenle durum yalnızca fiziksel bir yakınma değil, yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmelidir.

tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşım:

El terlemesi tedavisinde öncelikle semptomların şiddeti ve kişinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisi değerlendirilir. Cerrahi dışı yöntemler arasında topikal uygulamalar, iyontoforez ve botulinum toksin enjeksiyonları yer alır; bu yöntemlerin etkinliği kişiden kişiye değişebilir ve düzenli uygulama gerektirebilir. Bu yöntemlerden yeterli fayda sağlanamayan, şiddetli semptomları olan ve ameliyat için uygun bulunan hastalarda endoskopik torakal sempatektomi önemli bir alternatif sunar.

cerrahinin nasıl yapıldığı:

Endoskopik torakal sempatektomi, video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleştirilir. Operasyon genel anestezi altında, göğüs duvarında açılan küçük kesilerden kamera ve cerrahi aletlerle yapılır; işlem sırasında terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zincirinin ilgili seviyesine müdahale edilir. Küçük kesiler nedeniyle büyük cerrahi kesilere gerek kalmaz ve uygun hastalarda iyileşme ve hastanede kalış süreleri daha konforlu olabilmektedir.

etki ve risklerin değerlendirilmesi:

Ameliyatın en önemli avantajlarından biri, birçok hastada ellerdeki terlemede azalmanın ameliyatı takiben hemen fark edilebilmesidir. Cerrahinin uzun süreli sonuçlar sunabilmesi, diğer tedavilerden yeterli yarar görmeyen hastalar için önemli bir avantaj teşkil eder. Ancak operasyon sonrası bazı hastalarda sırt, göğüs veya karın bölgelerinde artan terleme gözlenebilir; bu durum kompansatuvar terleme olarak adlandırılır. Bu ve diğer olası riskler ameliyat öncesi hasta ile ayrıntılı şekilde görüşülmeli, beklentiler ve olası sonuçlar netleştirilmelidir.

doğru hasta seçimi neden önemli:

Her el terlemesi vakası cerrahi gerektirmez. Tedavi planı oluşturulurken terlemenin şiddeti, günlük yaşam üzerindeki etkisi, daha önce uygulanan tedaviler ve hastanın genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmelidir. Doğru hasta seçimi ve kişiye özel yaklaşım, tedavi başarısında belirleyici rol oynar. Sosyal ve mesleki yaşamı olumsuz etkilenen kişilerin uzman değerlendirmesine başvurması, yaşam kalitelerini artırabilecek en uygun tedaviye ulaşmalarına yardımcı olur.

LİV HOSPİTAL ULUS GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. MELİKE GÜLER ÜLKER