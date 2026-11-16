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Kuyucak'ta minik öğrenciler için dayanışma panayırı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yöre Mahallesi 4-6 yaş Kur'an kursu yararına düzenlenen hayır panayırı, mahalle sakinleri ve hayırseverleri buluşturdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kuyucak'ta minik öğrenciler için dayanışma panayırı

Kuyucak'ta hayır panayırı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Yöre Mahallesi Dörtyol 4-6 Yaş Kur'an Kursu yararına düzenlenen hayır panayırı, mahalle sakinleri, veliler ve hayırsever vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, kursa ve minik öğrencilere destek sağlanması amacını taşırken, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine de zemin hazırladı.

etkinliğin amacı:

Panayır, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine destek sağlamak için planlandı. Mahalle halkı ve katkı sunan hayırseverler, öğreticiler ve veliler dayanışma örneği gösterdi. Organizasyon sırasında yapılan satışlar ve bağışlarla kursun ihtiyaçlarına katkı sağlandı; etkinlik aynı zamanda erken yaşta manevi değerlerle tanışma, paylaşma ve dayanışma bilincinin pekiştirilmesi amacını taşıdı.

müftünün katılımı ve kapanış:

Programı Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı da takip etti. Müftü Avcı, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve sevincine ortak oldu. Etkinlik boyunca emeği geçen kurs öğreticilerine, velilere ve hayırseverlere teşekkür eden Avcı, 4-6 yaş döneminin manevi eğitim açısından önemine vurgu yaptı. Panayır, yapılan dualar ve ikramların ardından sona erdi.

AYDIN&#039;IN KUYUCAK İLÇESİNDE 4-6 YAŞ KUR&#039;AN KURSUNDA EĞİTİM GÖREN MİNİK ÖĞRENCİLER YARARINA HAYIR...

AYDIN'IN KUYUCAK İLÇESİNDE 4-6 YAŞ KUR'AN KURSUNDA EĞİTİM GÖREN MİNİK ÖĞRENCİLER YARARINA HAYIR PANAYIRI DÜZENLENİRKEN, ETKİNLİKTE MAHALLE SAKİNLERİ, VELİLER VE HAYIRSEVER VATANDAŞLAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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