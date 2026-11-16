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Erzurum'da bir haftalık güvenlik bilançosu: 12 bin 157 kişi sorgulandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 9-15 Kasım 2026'da yürüttüğü çalışmada 12 bin 157 şahsı ve 2 bin 282 aracı sorguladı, park ve okul çevrelerini denetledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum'da bir haftalık güvenlik bilançosu: 12 bin 157 kişi sorgulandı

Erzurum'da bir haftalık güvenlik bilançosu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve sorgulama faaliyetleri yürüttü.

çalışmanın kapsamı:

Haftalık asayiş verilerinde, ekiplerin çalışmalarında 12 bin 157 şahsın sorgulandığı ve 2 bin 282 aracın denetlendiği bildirildi. Raporda ayrıca 3 silah ve tüfek ele geçirildiği ve 74 aranan şahıs hakkında işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

kamusal alan denetimleri:

Çalışmalar kapsamında kent genelinde park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimler gerçekleştirildi; bu kapsamda 228 park, bahçe ve okul çevresi kontrol edildi.

"Erzurum’un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine paylaşımda yer verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık veriler, kentteki asayiş uygulamalarının kapsamını ve elde edilen sonuçları ortaya koydu.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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