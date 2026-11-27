Yıldönümü yürüyüşü Emevi’den Emevi Camii’ne ulaştı

Başkent Şamda düzenlenen yürüyüş, 27 Kasım 2024te başlayan ve 8 Aralıkta Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan Saldırganlığı Caydırma Operasyonu'nun ikinci yıl dönümünde gerçekleştirildi. Şam Valiliği tarafından organize edilen etkinlik, katılımcıların ulusal marşlar ve şarkılar eşliğinde attığı özgürlük sloganlarıyla Emevi Meydanı'ndan başlayıp Emevi Camii'nde sona erdi.

Katılım ve organizasyon

Yürüyüşe her yaştan binlerce Suriyeli katıldı. Etkinliğin düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesi amacıyla sivil savunma ekipleri ile gönüllü gruplar sahada görev aldı. Organizasyon yetkilileri, bu kutlamaları Şam’da ulusal bayram kutlamalarının ilk adımları olarak nitelendirdi ve 8 Aralık'a kadar sürecek etkinliklerin programlandığını bildirdi.

Katılımcıların duyguları ve geri dönüşler

Yurt dışından dönüş yapanların yoğun olduğu etkinlikte söz alanlar, yıllardır süren gurbet yaşamı ardından ülkeye dönmenin ve özgürlüğü kutlamanın önemine vurgu yaptı. 30 yılı aşkın süredir yurt dışında yaşayan Raafat El-Seyyid, uzun bekleyişin ardından bu günün gelmesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti ve aidiyet duygusunu yeniden yaşadığını belirtti.

Türkiye'de uzun süre kalan gençlerden Leys El-Ağa, 15 yılın ardından Şam’daki kutlamalara katıldığını söyleyerek eski rejimden kurtulmanın sevinci içinde olduklarını aktardı ve etkinliklerin 8 Aralık'a dek süreceğini kaydetti. Mısır'da bulunurken ülkenin özgürleşmesini uzaktan izlediğini anlatan Lin El-Seyyid ise şimdi memleketinde kutlamalara katılabilmenin mutluluğunu dile getirdi.

Yetkililer ve katılımcılar, yürüyüşün barışçıl ve düzenli geçtiğini vurgulayarak, anma programlarının toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bir alan sunduğunu belirtti. Etkinlikler kapsamında planlanan diğer anma ve kutlama faaliyetlerinin şehir genelinde devam edeceği bildirildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da, 27 Kasım 2024’te başlayan ve Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan Saldırganlığı Caydırma Operasyonu’nun ikinci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.