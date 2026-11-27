Selendi'de diş hekimi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde uzun yıllardır görev yapan 59 yaşındaki diş hekimi Ahmet Doğraroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Doğraroğlu ile eşi Selendi Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı İlknur Doğraroğlu'nun Salihli'ye seyahati sırasında meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Çift Salihli'ye giderken, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi yakınlarında Doğraroğlu aniden rahatsızlandı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasının ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğraroğlu, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

Meslek hayatı ve son ödül:

Selendi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 25 yıldır görev yapan Doğraroğlu, meslek hayatı boyunca gösterdiği özveri ve hasta memnuniyetiyle tanınıyordu. Yaklaşık iki hafta önce, Başhekim Uzm. Dr. Ali Ata Çerkezoğlu tarafından hasta memnuniyeti ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi ile ödüllendirilmişti. Doğraroğlu'nun vefatı, ailesi, yakınları ve hastane çalışanları arasında derin üzüntüye yol açtı; cenazesinin yarın Selendi'de toprağa verilmesinin beklendiği bildirildi.

HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ AHMET DOĞRAROĞLU'NUN (SOLDAKİ), 25 YILI AŞKIN SÜREDİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPMASI VE HASTALARDAN GELEN MEMNUNİYET MESAJLARI DOLAYISIYLA YAKLAŞIK 2 HAFTA ÖNCE SELENDİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ALİ ATA ÇERKEZOĞLU (SAĞDAKİ) TARAFINDAN TEŞEKKÜR BELGESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.