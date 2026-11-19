Balık Gölü'nde kış sürprizi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü ve çevresi, etkili kar yağışının ardından beyaza büründü. Göl çevresindeki ovalar ve dağlar karla kaplanırken, kırsal alanda otlayan koyunlar fotoğraf gibi görüntüler oluşturdu.

beyaz manzara:

Karla kaplanan su kenarları, geniş ovalar ve arka plandaki dağ siluetleri birlikte sakin ve soğuk bir kış tablosu ortaya koydu. Bölgedeki doğal görünüm, kısa aralıklarla devam eden yağışlarla örtü değişimleri sergiledi.

çobanın değerlendirmesi:

İbrahim Kılıç yaşanan durumu, "Dünden beri yeniden kar yağmaya başladı. Havalar çok soğuk. Koyunlarımızı dışarı çıkardık ancak otlatacak yer bulamadık. Mecburen hayvanlarımızı yeniden içeri alacağız. Yaklaşık 5,5-6 ay boyunca içeride kalacaklar. Her sene bu dönemlerde koyunlarımızı daha fazla otlatabiliyorduk. Ancak bu yıl zamansız yağan kar bizi hazırlıksız yakaladı. Kış erken geldiği için hayvanlarımızı bu yıl daha erken içeri almak zorunda kalacağız" şeklinde ifade etti.

AĞRI’NIN TAŞLIÇAY İLÇESİNDE BULUNAN BALIK GÖLÜ VE ÇEVRESİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ. GÖL ÇEVRESİNDEKİ OVALAR VE DAĞLAR KARLA KAPLANIRKEN, BÖLGEDE OTLAYAN KOYUNLAR GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.