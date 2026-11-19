Meteorolojik değerlendirme

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi son verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Özellikle Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yağmur ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ve etkileri:

Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtilirken; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) etkili olması tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgârın görüş mesafesinde azalma, taşıma ve dış mekânda etkisini artırma gibi etkileri olabilir, bu nedenle açıkta bulunan hafif yapı ve unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor.

buzlanma, don ve görünürlük uyarısı:

Merkez, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis beklendiğini belirtti. Bu şartlar birlikte buzlanma ve don riskini artırıyor; yetkililer sürücüleri, yayaları ve açık alanlarda çalışanları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Özellikle erken saatlerde ıslak zeminlerin donmasıyla kayma ve trafik kazası riski yükselebilir.

Vatandaşlara ve sürücülere önerilen temel tedbirler arasında toplu taşıma tercih etmek, araçlarda kış lastiği ve gerekli ekipmanların bulunması, sürüş hızını azaltmak, takip mesafesini artırmak ve görüşü düşüren koşullarda ani manevralardan kaçınmak yer alıyor. Yetkililer, meteorolojik uyarıların güncellemelerini takip etmenin önemine dikkat çekti.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENELİNDE BEKLENEN HAVA DURUMUNA İLİŞKİN SON TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI. BÖLGEDE YAĞMUR VE KARLA KARIŞIK YAĞMURUN YANI SIRA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ÖNGÖRÜLÜRKEN, GECE VE SABAH SAATLERİ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI YAPILDI.