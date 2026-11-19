Karaman’da inşaatta 4 metrelik düşüş sonucu kalıp ustası hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Karaman'ın Urgan Mahallesi'ndeki kooperatif inşaatında meydana gelen kazada, Habip Kopçal (61) çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kopçal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KARAMAN'DA ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA BETON ZEMİNE DÜŞEN KALIP USTASI, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.