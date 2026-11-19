Karaman’da inşaatta 4 metrelik düşüş sonucu kalıp ustası hayatını kaybetti
Olayın ayrıntıları:
Karaman'ın Urgan Mahallesi'ndeki kooperatif inşaatında meydana gelen kazada, Habip Kopçal (61) çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Hastane müdahalesi ve soruşturma:
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kopçal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
KARAMAN'DA ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA BETON ZEMİNE DÜŞEN KALIP USTASI, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
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