Karaköprü'de yakalanma
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
operasyon ve gözaltı:
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli gözaltına alındı ve karakoldaki işlemleri başlatıldı.
adli süreç:
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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