Burhaniye’de akşam gökyüzünü dolduran kargaların toplu uçuşu ilgi çekti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinde çarşı semti üzerinde toplanan binlerce karga, şehir üzerinde oluşturdukları hareketli sürüyle dikkat çekti. Kuşların topluca yükselip alçalmaları, çatı ve ağaçlara tünemeleri ile çıkardıkları sesler, akşam manzarasına farklı bir ivme kazandırdı.

Akşam uçuşlarının görüntüsü:

Kargaların çarşı üstünde dalga dalga hareket etmesi izleyenlere görsel bir şölen sundu. Evlerin çatılarına ve ağaçlara konan kuşların tünemeleri ile zaman zaman topluca havalandıkları anlar, vatandaşların telefonlarına yansıdı. Bazı kişiler, bu toplu uçuşların sakinleştirici bir etkisi olduğunu söyledi.

Genç izleyicinin gözlemi:

Ortaokul öğrencisi Eymen Ragıp Sarıçalı de gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Ben Nadir Tolun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. İşte akşam saatlerinde buradaki kuşlar genellikle toplaşıp şuradaki tüneklerde oraya tünüyorlar. Ondan sonra genelde böyle akşam saatlerinde sürekli dolaşıyorlar, böyle buranın üstünde güzel bir görüntü oluşturuyor. Biz bunları çok seviyoruz. Bence herkes izleyebilir. Hayvanları çok seviyoruz".

Olay, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan mahalle sakinlerinin ilgisini çekmeye devam etti ve akşamları çarşı çevresinde bu görüntüler sıklıkla tekrarlandığı gözlemlendi.

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