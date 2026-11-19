Öz İplik İş Sendikası'nda yönetim kadrosu yenilendi

Öz İplik İş Sendikası, 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilen 15’inci Olağan Genel Kurulu sonrası yeni dönem yöneticilerini belirledi. Delegelerin desteğini yeniden alan mevcut Genel Başkan Rafi AY, üst üste yapılan oylamada yeniden genel başkanlığa seçildi ve sendikanın yönetim dönemini sürdürecek kadro netleşti.

yönetim ve sekreterlik görev dağılımı:

Genel Başkanlığın yanı sıra yeni Yönetim Kurulu içinde Muzaffer Birdoğan, Samet Ceylan ve Şaban Singin yer aldı. Yönetim yapısında yapılan düzenleme ile genel sekreterlik görevine Fırat Can Ballıktaş, genel sekreter yardımcılığına ise Fulya Pınar Özcan getirildi. Bu atamalar, sendika içindeki yetki ve sorumluluk dağılımını belirleyerek önümüzdeki dönemin icra planlarını şekillendirecek.

denetim, disiplin ve öncelikler:

Genel Kurul sonuçlarına göre Denetim Kurulu üyeliklerine Aleyna Avcı, İsmail İnan ve İsmail Gökalp seçildi. Disiplin Kurulu'nda ise Saime Elma, Engin Osmanoğlu ve Harun Bağcı görev alacak. Yeni yönetim kadrosu, kuruluşun önceliklerini; emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunması, sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve çalışma hayatındaki sorunlara çözüm üretme olarak belirledi.

Sendika yönetiminin yenilenmesi, üyeler nezdinde süreklilik ve değişimin bir arada yürütülmesine işaret ediyor. Yeni dönem kadrosunun çalışma programı ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar, Öz İplik İş Sendikası'nın sendikal faaliyetleri ile toplu pazarlık süreçlerinde etkinliğini koruması açısından belirleyici olacak. Yeni yönetime, üyelere ve emek camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI, 1 KASIM TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 15’İNCİ OLAĞAN GENEL KURULU’NDA YAPILAN SEÇİMLER SONUCUNDA YENİ DÖNEM YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLEDİ.