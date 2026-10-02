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Balık yüklü kamyonet menfeze çarparak durdu: iki kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde balık yüklü 22 ADT 903 plakalı kamyonetin menfeze çarpması sonucu sürücü E.K. ve bir yolcu yaralandı, hastaneye sevk edildiler.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balık yüklü kamyonet menfeze çarparak durdu: iki kişi yaralandı

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, Malkara-Keşan kara yolu Haliç Mahallesi mevkiinde balık yüklü kapalı kasa kamyonetin menfeze çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda araç sürücüsü kontrolden çıkarak yoldan çıkmış ve kamyonet su kanalına savrularak yol kenarındaki menfeze çarparak durmuştur.

Kazada kullanılan aracın plakası 22 ADT 903 olarak kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi; ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma ve güvenlik çalışmalarına başladı.

yaralananların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü E.K. ile araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar araçtan çıkarılarak olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

soruşturma ve ulaşım durumu:

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ve trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin ilk belirlemeler sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yönünde olsa da kesin neden yapılacak teknik inceleme ile belirlenecek.

Olay bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmaları devam ederken yetkililer sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE BALIK YÜKLÜ KAPALI KASA KAMYONETİN MENFEZE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE BALIK YÜKLÜ KAPALI KASA KAMYONETİN MENFEZE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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