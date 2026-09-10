Balıkçılar Karadeniz açıklarında bir iha buldu

bulunduğu yer ve ilk müdahale:

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde avlanan balıkçılar, Karasu Limanı’na yaklaşık 1,5 mil mesafede su yüzeyinde bir İHA olduğunu fark etti. Durumu bildiren balıkçılar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri olay yerinde ilk incelemeleri yaptı.

güvenlik ve inceleme süreci:

Ekipler tarafından yapılan ön kontrollerde cihazın patlayıcı madde içerip içermediği araştırıldı ve değerlendirmelerde herhangi bir patlama riskinin bulunmadığı tespit edildi. Güvenlik önlemleri altında bulunduğu yerden çıkarılan İHA, detaylı incelemelerin sürdürülmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili resmî soruşturma ve inceleme başlatıldı.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE BALIKÇILAR TARAFINDAN KARADENİZ AÇIKLARINDA SU YÜZEYİNDE İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) BULUNDU.