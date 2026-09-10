Bahçelievler'de kentsel dönüşüm alanındaki boş binada çatı yangını: can kaybı yok

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamındaki boş binada çatı yangını

İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Kaman Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı bir binanın çatısında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın ayrıntıları:

Çatı bölümünde başlayan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınması için ekipler hızla müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesi:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki çalışmalar sürdü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacağını belirtti. Kentsel dönüşüm kapsamındaki boş binalarda benzer olayların risk oluşturabileceği, bu tür yapıların durumunun düzenli olarak izlenmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor.

İSTANBUL'UN BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BOŞALTILAN 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA BİLİNMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.