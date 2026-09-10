iş makinesine sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) sınırları içindeki bir mobilya fabrikasında saat 16.00 sıralarında iş kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada ahşap kesimi yapılan CNC makinesinde çalışan Vedat Sarıkaya (51), bir anlık dikkatsizlik sonucu makinenin içine başı sıkıştı. Olayı gören çalışma arkadaşları hemen müdahale ederek işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

ilk müdahale ve hastane süreci:

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı.

Cenaze, savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

soruşturma ve yetkili işlemler:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş biçimi, iş güvenliği uygulamaları ve olası ihmaller soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Yetkililer tarafından yapılacak adli ve idari incelemelerin sonuçları, kazanın nedenlerinin netleşmesinde belirleyici olacak.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA BAŞI MAKİNEYE SIKIŞAN İŞÇİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.