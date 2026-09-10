Gönen'de fuar sonrası konteynerde bulunan sucuklar denetim beklentisi oluşturdu

Fuar sonrası konteynerde çok sayıda sucuk bulundu

Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı'nın dört gün süren programının sona ermesinin ardından, fuar alanı yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Fuarda kadınların el emeğiyle hazırlanan oya ve çeyizlik ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra çeşitli gıda firmalarının da yer alması, bulunan ürünlerin kaynağına dair soru işaretleri oluşturdu.

ürünlerin kaynağı ve satış durumu belirsiz:

Yetkililer veya fuar organizatörlerinden henüz bir açıklama gelmedi. Sucukların hangi firmaya ait olduğu, fuar kapsamında satışa sunulup sunulmadığı ya da bozulma veya başka bir nedenle satıştan kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda bilgi paylaşılmadı. Ortaya çıkan görüntüler, özellikle gıda ürünlerinin sergilendiği etkinliklerde satış ve saklama koşullarına ilişkin merakı artırdı.

denetim ve tüketici güvenliği beklentisi:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, fuar kapsamında yürütülen gıda güvenliği denetimlerinin yapılıp yapılmadığı gündeme geldi. Fuar sırasında veya sonrasında yürütülen denetimlere ilişkin bilgi eksikliği, katılımcı ve ziyaretçiler açısından soru işareti yaratıyor. Yetkili kurumların yapacağı açıklamalar, ürünlerin neden çöpe atıldığının ve olası halk sağlığı risklerinin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Konuyla ilgili olarak ilgili kurumlar ve fuar organizatörlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; kamuoyuna yapılacak bilgilendirme, hem firmanın sorumluluğunu hem de tüketici güvenliğine dair uygulanacak adımları gösterecek.

GÖNEN OYA VE ÇEYİZ FUARI'NIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN FUAR ALANININ YANINDAKİ ÇÖP KONTEYNERİNDE ÇOK SAYIDA KANGAL SUCUK BULUNDU. ÜRÜNLERİN KAYNAĞI VE ÇÖPE ATILMA NEDENİ HAKKINDA HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI.