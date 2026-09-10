Dolar 48,4821 -0,01%
Euro 56,4974 -0,01%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.859,37 -1,35%
EUR/USD 1,1632 -0,06%
Brent Petrol 107,17 +5,89%
--°

Gönen'de fuar sonrası konteynerde bulunan sucuklar denetim beklentisi oluşturdu

Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı'nın bitişinin ardından fuar alanı yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu; ürünün kaynağı, satış durumu ve denetimler hâlâ açıklanmadı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gönen'de fuar sonrası konteynerde bulunan sucuklar denetim beklentisi oluşturdu

Fuar sonrası konteynerde çok sayıda sucuk bulundu

Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı'nın dört gün süren programının sona ermesinin ardından, fuar alanı yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Fuarda kadınların el emeğiyle hazırlanan oya ve çeyizlik ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra çeşitli gıda firmalarının da yer alması, bulunan ürünlerin kaynağına dair soru işaretleri oluşturdu.

ürünlerin kaynağı ve satış durumu belirsiz:

Yetkililer veya fuar organizatörlerinden henüz bir açıklama gelmedi. Sucukların hangi firmaya ait olduğu, fuar kapsamında satışa sunulup sunulmadığı ya da bozulma veya başka bir nedenle satıştan kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda bilgi paylaşılmadı. Ortaya çıkan görüntüler, özellikle gıda ürünlerinin sergilendiği etkinliklerde satış ve saklama koşullarına ilişkin merakı artırdı.

denetim ve tüketici güvenliği beklentisi:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, fuar kapsamında yürütülen gıda güvenliği denetimlerinin yapılıp yapılmadığı gündeme geldi. Fuar sırasında veya sonrasında yürütülen denetimlere ilişkin bilgi eksikliği, katılımcı ve ziyaretçiler açısından soru işareti yaratıyor. Yetkili kurumların yapacağı açıklamalar, ürünlerin neden çöpe atıldığının ve olası halk sağlığı risklerinin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Konuyla ilgili olarak ilgili kurumlar ve fuar organizatörlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; kamuoyuna yapılacak bilgilendirme, hem firmanın sorumluluğunu hem de tüketici güvenliğine dair uygulanacak adımları gösterecek.

GÖNEN OYA VE ÇEYİZ FUARI&#039;NIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN FUAR ALANININ YANINDAKİ ÇÖP KONTEYNERİNDE...

GÖNEN OYA VE ÇEYİZ FUARI'NIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN FUAR ALANININ YANINDAKİ ÇÖP KONTEYNERİNDE ÇOK SAYIDA KANGAL SUCUK BULUNDU. ÜRÜNLERİN KAYNAĞI VE ÇÖPE ATILMA NEDENİ HAKKINDA HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bir adım ötesine ulaşamadan: Begüm Fil son yolculuğuna uğurlandı
images

Nilüfer köyünde hurda kağıt deposunda yangın: çalışan dumandan etkilendi
images

Nazilli'de narkotik baskını: 20 gram eroinle üç kişi tutuklandı
images

Anamur adliyesinde savunmaya öncelik veren dönüşüm vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer köyünde hurda kağıt deposunda yangın: çalışan dumandan etkilendi

Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandık, taraftarın desteği belirleyici

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu uyarısı

Nazilli'de narkotik baskını: 20 gram eroinle üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı