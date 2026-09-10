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Atakum'da teminat mektubu bekleniyor, maaşların ödemesi imzayla başlayacak

Başkan Türkel, teminat mektubunun İller Bankası'nda imzalanmasının ardından geciken maaşların ertesi gün yatırılacağını ve ödemelerin sürdürülebilir hale geleceğini bildirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Atakum'da teminat mektubu bekleniyor, maaşların ödemesi imzayla başlayacak

Teminat mektubu süreci ve maaşlar:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediyenin geciken maaşlarının ödenmesi için kritik adım olan teminat mektubunun kısa süre içinde çıkacağını ve İller Bankası'ndaki imzalama işleminin tamamlanmasının ardından maaşların yatırılacağını açıkladı. Türkel, sürecin hızlandığını, yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ve herhangi bir sorun bildirilmediğini söyledi.

Başkan Türkel, sürecin işleyişine dair net bir takvim vererek, "Teminat mektubu imzalanır imzalanmaz maaşlar ödenecek" ifadelerini kullandı; imzanın atılmasının ardından maaşların ertesi gün yattığını vurguladı. Belediye yönetimi, önceki adımlarda olduğu gibi bu süreçte de İller Bankası ile koordineli çalışma yürüteceklerini belirtti.

Belediyenin mali geçmişi ve önceki ödemeler:

Türkel, göreve geldikleri 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren belediyenin birikmiş personel borçları ve kıdem tazminatlarıyla karşılaştıklarını aktardı. İlk etapta birikmiş personel maaşları için teminat mektubu temin edilip kredi kullanıldığını, bununla birlikte bir sonraki meclis kararında kıdem tazminatlarının ödendiğini söyledi.

Belediye başkanı, mali yapının düzeltilmesi için tasarruf önlemlerinin uygulandığını, giderleri kısmaya yönelik adımlar atıldığını ve geliri artırma yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu düzenlemelerin maaşların sürdürülebilir şekilde ödenebilmesi için atılan adımlar olduğunu ifade etti.

Çalışanlarla görüşme ve sendika değerlendirmesi:

Atakum Belediyesi yetkilileri ile DİSK Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak arasında gerçekleştirilen görüşmede, belediyenin mali durumu, geciken ödemeler, teminat mektubu süreci ve belediye önündeki eylemler ele alındı. Türkel, çalışanların yaşadığı sıkıntıyı anladığını ve gecikmeler için üzgün olduğunu belirtti.

Karabacak, belediye önündeki eylemlere ilişkin olarak bu hareketliliğin sendika seçimleriyle bağlantılı olduğunu savundu. Karabacak, yöneticilerle haftanın üç günü istişare halinde olduklarını, amaçlarının sorun çözmek olduğunu ve bazı çalışanların çadır kurma gibi yöntemlere başvurmasının süreci zora soktuğunu söyledi. Karabacak, iş bırakma eyleminin Atakum nüfusuna zarar verebileceğine dikkat çekti.

Her iki taraf da sürecin mahiyetini ve çözüm yollarını kamuoyuna aktarmayı sürdürüyor. Belediye yönetimi, teminat mektubu sürecinin tamamlanmasının ardından kısa sürede maaşların yatırılacağını ve gelecekte ödemelerin düzenli biçimde sağlanması için mali disiplinin korunacağını taahhüt etti.

Türkel, okullar açılmadan önce maaşların ödenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek çalışanlara öncelik verdiklerini yineledi ve söz konusu düzenlemenin ardından belediyenin mali grafiğini halka sunacaklarını ekledi.

SAĞDAKİ SAMSUN ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL, &quot;TEMİNAT MEKTUBU GELMEK ÜZERE. SÜRECİN...

SAĞDAKİ SAMSUN ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL, "TEMİNAT MEKTUBU GELMEK ÜZERE. SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ. DÜN DE GÖRÜŞTÜK SÜREÇTE BİR PROBLEM OLMADIĞINI SÖYLEDİLER. TEMİNAT MEKTUBU İMZALANIR İMZALANMAZ MAAŞLAR ÖDENECEK, BUNDAN SONRA DA MAAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GELİYOR" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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