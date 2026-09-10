Fevzi Paşa İlkokulu önünde yaya araç çarpması sonucu yaralandı

Fevzi Paşa İlkokulu önünde yaya araç çarpması

Gümüşhane'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.

Kaza anı ve müdahale:

Kazada yaralanan Yaşar Dabağ için olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza ile ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş nedenini belirlemek üzere sürücünün ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuracak. Okul önleri gibi yaya yoğunluğunun yüksek olduğu noktalar için sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiği, yetkililerin benzer olayların önlenmesi amacıyla denetimleri artırabileceği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE’DE OTOMOBİL KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPTI. KAZADA YARALANAN YAYA HASTANEYE KALDIRILDI.