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Balıkesir üniversite hastanesi 2027'de kanser tanı ve tedavisinde destek sunacak

Balıkesir Üniversitesi, Atatürk Şehir Hastanesi'nin yükünü hafifletmek amacıyla 2027'de kentte kanser tanı ve tedavi hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Balıkesir üniversite hastanesi 2027'de kanser tanı ve tedavisinde destek sunacak

Balıkesir Üniversitesi'nden kanserle mücadelede yeni adım

Balıkesir Üniversitesi, kentte ve çevresindeki hasta akışını dengelemek üzere kanser tanı ve tedavi hizmetlerini merkez bünyesinde vermeye hazırlanıyor. Üniversite yetkilileri, Atatürk Şehir Hastanesi'ne yönelen hasta yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2027 yılında hizmeti başlatacaklarını açıkladı.

Mevcut tablo ve gereklilikler:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Balıkesir'de hastalığa bağlı ölümlerin yaklaşık 15'i iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanıyor. Kentte kanser vakalarına müdahale eden tek büyük merkez olması, hastaların hizmete erişimini zorlaştırıyor. Bu durumu düzeltmek için Balıkesir Üniversitesi, bölgedeki 20 ilçe ve çevre illerden gelen hasta talebini dikkate alarak planlama yaptı.

Hedefler ve kaynaklar:

Rektör Yücel Oğurlu yapılan yatırımlar ve kadro güçlendirmeleri sayesinde hastanenin eksik yönlerinin tamamlandığını, hastalar için daha geniş bir klinik kapasite oluşturulacağını belirtti. Son üç yılda üniversiteye transfer edilen 70 kadar yeni hoca ve eklenen cihaz desteği, kanser tanı ve tedavi hizmetlerinin temelini oluşturuyor.

Rektör Oğurlu ayrıca Balıkesir'den hasta sevklerinin azalmasını hedeflediklerini, kentteki vakaları yerel araştırma hastanesi kapsamında çözebilmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kişisel olarak erken teşhisin önemine vurgu yapan Oğurlu, kendi aile deneyimlerinden hareketle bölgedeki erken tanı olanaklarının genişletilmesinin önemine değindi.

Uygulama ve zaman çizelgesi:

Üniversite yönetimi, önümüzdeki dönemde altyapı ve klinik düzenlemeleri tamamlayarak 2027 yılında kanser tanı ve tedavi hizmetlerini aktif hale getirmeyi planlıyor. Bu süreçte multidisipliner ekip oluşturma, cihaz ve personel planlaması ile eğitim faaliyetleri öncelik olarak sıralanıyor.

Yerel sağlık sisteminde beklenen etkinin, Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki yükün azalması ve hastaların daha erken ve yakın erişimle tanı-tedavi hizmeti alabilmesi olduğu vurgulanıyor. Üniversite yetkilileri sonuçların önümüzdeki yıl içinde somutlaşmasını bekliyor ve vatandaşlara hizmet sunma hedefinin sürdürüleceğini belirtiyor.

Balıkesir Üniversite Hastanesi kanser teşhis ve tedavisine başlıyor

Balıkesir Üniversite Hastanesi kanser teşhis ve tedavisine başlıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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