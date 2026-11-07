Diyarbakır'da çocuklar soğuk havada süs havuzuna girdi

Diyarbakır'da çocukların soğuk havada süs havuzu serüveni

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Anzele Parkında oynayan dört çocuk, yazın serinlemek için girdikleri süs havuzuna soğuk havada da girmeyi tercih etti. Parkın süs havuzu, yaz aylarında serinlemek isteyen çocukların uğrak noktasıyken bu kez soğuk havada kullanıldı.

park ve havuzun kullanımı:

Çocuklar, havuzun suyunun doğal kaynak suyu olduğunu ve soğuk olduğunu belirtti. Kendi ifadelerine göre önce "soğuk değil" demelerine rağmen suya giren çocuklar, kısa sürede buz gibi suyun etkisini hissetti ve dışarı çıktıklarında tir tir titremeye başladı.

çocukların davranışı ve riskler:

Görüntülerde çocukların sadece soğuk suya girmekle kalmayıp, metrelerce yükseklikten atlayarak havuza girdiği de görülüyor. Bu davranış, hem soğuk hava ve soğuk suyun etkileri hem de yükseklikten atlayış nedeniyle risk oluşturuyor. Çocukların ifadelerinde havanın soğuk olmadığını, hatta sıcak olduğunu söyledikleri de yer alıyor.

Olay, park kullanım alışkanlıkları ve çocukların güvenliğine dair dikkat çekici bir anı olarak kayda geçti. Yetkililerin ve ailelerin, özellikle doğal kaynak suyuna sahip alanlarda çocukların güvenliğini gözetmesi gerektiği dikkat çekiyor.

DİYARBAKIR'DA DÖRT ÇOCUK, 'SOĞUK DEĞİL' DEYİP GİRDİKLERİ SÜS HAVUZUNDAN TİR TİR TİTREYİP ÇIKTILAR.