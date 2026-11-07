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Üyelerin sektörel bağları güçleniyor: AYTO üyeleri Unicera'da

Aydın Ticaret Odası, 9. Meslek Komitesi üyelerini UNICERA İstanbul fuarına taşıdı; ulaşım ve konaklama masrafları oda tarafından karşılandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Üyelerin sektörel bağları güçleniyor: AYTO üyeleri Unicera'da

fuar ziyareti ve hedefleri:

Aydın Ticaret Odası (AYTO), 9. Meslek Komitesi’ne (İnşaat) kayıtlı üyelerini İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen UNICERA İstanbul-Seramik, Banyo, Mutfak Fuarına götürdü. Ziyarette ulaşım ve konaklama giderleri AYTO tarafından karşılandı ve katılımcılar sektördeki yenilikleri yerinde görme imkânı buldu.

sektörel temaslar ve iş bağlantıları:

Üyeler, fuarda yeni ürün ve teknolojileri inceledi, tedarikçiler ve üreticilerle görüşmeler yaparak ticari ilişkilerini güçlendirme fırsatı yakaladı. Etkinlik, katılımcılara hem pazar trendlerini takip etme hem de potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan temas kurma olanağı sundu.

odanın vurgusu ve devam eden programlar:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, TOBB’un fuar takvimi doğrultusunda AYTO üyelerini sektörel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Ülken, fuar ziyaretlerinin sektörel yeniliklerin takip edilmesi, yeni ürün ve teknolojilerin tanınması ile ticari iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ve bu tür organizasyonların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

AYTO ÜYELERİ İSTANBUL’DAKİ FUARI GEZDİ

AYTO ÜYELERİ İSTANBUL’DAKİ FUARI GEZDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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