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KKTC'nin hedefi: iki devlet egemen eşitlik temelinde yan yana

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile aynı hedef doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek Ada'da iki devletin egemen eşitlik temelinde barış ve güven içinde yaşamasını savundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

KKTC'nin hedefi: iki devlet egemen eşitlik temelinde yan yana

Ünal Üstel: ortak hedef ve yol vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye ile KKTC arasında Kıbrıs politikasında tam bir uyum olduğunu açıkladı. Üstel, görüşmelerde Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını ve önümüzdeki süreçte tarafların nasıl yanıtlayacağının değerlendirildiğini söyledi.

fidan ziyareti ve ortak politika:

Üstel, Türkiye ile KKTC’nin Kıbrıs konusundaki amaçlarının örtüştüğünü belirterek, "Biz Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz" ifadesini kullandı. Başbakan, hedeflerinin Ada’daki iki devletin egemen eşitlik temelinde yan yana, barış ve güven içinde yaşaması olduğunu vurguladı. Fidan’ın açıklamalarının, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün adil ve kalıcı bir çözümün ön şartı olduğu yönündeki mesajı teyit ettiğini kaydetti.

erdoğan'ın BM çağrısı ve uluslararası savunma:

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki KKTC’yi tanıma çağrısına atıfta bulundu ve Fidan’ın bu vizyona yeniden vurgu yapmasının Türkiye’nin Kıbrıs politikasındaki kararlılığını gösterdiğini dile getirdi. Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescilini ve KKTC’nin tanınmasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğinin açık ifadesi olarak değerlendirdi.

rum yönetimine eleştiri ve silahlanma tepkisi:

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs Türk halkına yönelik spor, kültür, sanat, ekonomi ve ticaret alanlarındaki uygulamalarını sürdürdüğünü söyledi. Rum yönetiminin ayrıca Ada’nın güneyini askeri üsler bölgesine dönüştüren aşırı silahlanma politikaları izlediğini ve tehditkar açıklamalar yaptığını belirterek bu tutuma tepki gösterdi. Başbakan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer ilgili uluslararası aktörlere Türkiye tarafından ortaya konulan tutumun dikkate alınması çağrısında bulundu.

federasyon yanlılarına uyarı:

Üstel federasyon temelinde çözüm arayışını savunan çevrelere yönelik de eleştirilerde bulundu. KKTC’de yaşayıp Rum tarafının federasyon söylemine paralel açıklamalar yapanlar ile süreç hakkında spekülasyon yayanların Fidan’ın açıklamalarını doğru değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Üstel, Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrarın iki devletin egemen eşitlik temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurmasıyla mümkün olacağını ve bunun her iki halkın güvenliğine ile Doğu Akdeniz’deki bölgesel iş birliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Açıklamasının sonunda Başbakan Üstel, Bakan Fidan’a KKTC ziyareti ve Cumhuriyet’in 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilettiği kutlama mesajı için teşekkür ederek, "Anavatan ve garantör devlet Türkiye ile yakın istişare içinde halkımızın hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, &quot;BİZ TÜRKİYE İLE AYNI YOLDAYIZ VE AYNI...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, "BİZ TÜRKİYE İLE AYNI YOLDAYIZ VE AYNI HEDEFE SAHİBİZ. HEDEFİMİZ, ADA’DAKİ İKİ DEVLETİN EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAN YANA, BARIŞ VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMASIDIR" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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