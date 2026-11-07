Grip mi yoksa başka bir virüs mü: yaşlılar ve kronik hastalara uyarı

vaka artışı ve risk grupları:

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislerde viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuranların sayısında belirgin bir artış olduğunu bildirdi. Özlü, özellikle ileri yaş, diyabet, KOAH ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunanlarda enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğine dikkat çekti.

Uzman, hastaların çoğunun çevrelerinden virüs kapma öyküsü anlattığını, sıkça ‘‘komşudan, okuldan gelen çocuklar’’ gibi aktarımların olduğunu belirtti. Bu nedenle risk gruplarının korunmasının ve yakın temasın sınırlandırılmasının öneminin arttığını vurguladı.

belirtiler ve bulaşma yolları:

Özlü, viral enfeksiyonların tablo olarak geniş bir yelpaze sunduğunu söyledi: boğaz ağrısı, hafif üşüme, titreme ve ateş; halsizlik, kırgınlık, öksürük; özellikle alerjik öyküsü olanlarda göğüse inen şikayetler, nefes darlığı ve hırıltılı solunum görülebiliyor. Yaşlı ve kronik hastalarda bu şikayetler zatürreye dönüşebilir ve hastane yatışı gerekebiliyor.

Hastaların aktardığı anlatımlarda genellikle yakın çevrenin bulaştırıcı rolü ön planda: torunlar, evlatlar, komşular ve kardeşler gibi sık temas edilen kişiler aracılığıyla yayılma olabiliyor. Özlü, kapalı ortamlarda uzun süre kalmanın riski artırdığını, ateş veya öksürük gibi belirtiler görüldüğünde mesafenin korunmasının gerektiğini önerdi.

korunma ve tedbir önerileri:

Uzman, risk grubunda yer alan kişilerin aşılarını yaptırmış olmasının önemini vurguladı ve henüz yaptırmamış olanların halen aşı olabileceğini hatırlattı. Ayrıca genel önlemler olarak yeterli ve kaliteli uyku, dengeli beslenme, bol sıvı alımı, stresten uzak durma ve kronik hastalıkların düzenli takibinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, viral etkenlerin çeşitliliğine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı: "Her viral enfeksiyon grip değil" ve "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım". Şu anda görülen vakaların çoğunda influenza (grip) değil, farklı virüslerin dolaşımda olduğuna işaret etti ve ilerleyen dönemde influenza salgınlarının da olabileceğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Özlü, korunmanın en etkili yolunun hasta bilinen kişilerden uzak durmak, kapalı alanlarda teması sınırlamak ve risk grubundaki kişilerin tıbbi takip ve aşılarını aksatmamak olduğunu belirtti.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ