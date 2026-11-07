Safranbolu'ya yeni nefes: millet bahçesi projede hız kazandı

saha incelemesi ve yetkililer

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Safranbolu Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, projenin ilerleyişine ilişkin bilgi alarak uygulanmakta olan imalatları değerlendirdi.

projenin teknik durumu:

Proje, yaklaşık 1.500 metrekare inşaat alanına sahip olup fiziki gerçekleşme oranı %71 seviyesine ulaştı. Yapım kapsamında seyir terasları, yaya yolları, kamelyalar, pergolalar ve bir kıraathane binası inşa ediliyor; çevre düzenlemesi çalışmalarında ise çalı ve çim imalatları sürüyor.

amaç ve destek:

Çalışmaların tamamlanmasıyla Safranbolu'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteklerinin bulunduğu kaydedildi ve projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ İLE AK PARTİ SAFRANBOLU İLÇE BAŞKANI MUHAMMET YASİN AYDIN, SAFRANBOLU MİLLET BAHÇESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.