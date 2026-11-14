Balıkesir Üniversitesi'nden bir bağış, bir umut çağrısı

Balıkesir Üniversitesi'nden organ bağışı çağrısı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine vurgu yaptı. Etkinlik, 'Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat' temasıyla gerçekleştirildi ve hastane çalışanları ile yöneticiler bir araya geldi.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır Çağlar ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Süha Serin de katıldı. Katılımcılar, organ bağışının bir insan için yeniden yaşam, bir aile için umut anlamına geldiğini vurgulayarak toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

toplumsal farkındalık ve çağrı:

Etkinlik boyunca organ bağışının hayat kurtarmadaki rolüne dikkat çekildi ve tüm vatandaşlar bağış konusunda bilinçlenmeye ve duyarlı olmaya davet edildi. Sağlık çalışanlarının örnek davranışı, toplumsal duyarlılığın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

BALIKESİR'DE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONELİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ. BAŞHEKİM YARDIMCISI PROF. DR. SÜHA SERİN