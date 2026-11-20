Resmî ziyaret kapsamında görüşme

Alparslan Bayraktar, resmi temaslar için bulunduğu Pakistan'da, ülkenin başkenti İslamabadta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantı, iki ülke arasındaki ikili temasların devamı niteliğinde gerçekleşti.

Görüşmenin çerçevesi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktarın ziyaretinin programı doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Bayraktar ve Başbakan Şahbaz Şerif bir araya gelerek resmî temaslarda bulundu. Ziyaret, tarafların karşılıklı temaslarını sürdürdüğünü gösterdi.

İkili temasların önemi:

Gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki üst düzey temasların aktif olduğunu ortaya koydu. Resmî ziyaretler ve üst düzey buluşmalar, diplomatik ilişkiler ile karşılıklı iş birliğinin devamı açısından kritik bir zemindir.

İSLAMABAD (İHA)

- Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi