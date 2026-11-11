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Balıkesir'de 37 bin 350 fidanla geniş çaplı ağaçlandırma çalışması

Balıkesir'de 11 Kasım etkinliğinde 384 dekar alana 37 bin 350 fidan dikildi; Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı, çalışmalar 'Yeşil Vatan' kapsamında sürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Balıkesir'de 37 bin 350 fidanla geniş çaplı ağaçlandırma çalışması

Balıkesir'de geniş çaplı fidan dikimi gerçekleştirilidi

Balıkesir'de '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Altıeylül ilçesinde düzenlenen etkinlikte geniş katılımlı bir fidan dikimi yapıldı. Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri personel, öğrenciler, STK'lar, personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

uygulama ayrıntıları:

Orman Bölge Müdürü Musa Şen etkinlik açılışında, ana saha olarak belirlenen 40 dekarlık alana 2 bin 100 fidan dikileceğini, bununla birlikte il genelinde toplam 384 dekar alana yayılacak biçimde 37 bin 350 fidanın toprakla buluşturulacağını bildirdi. Şen ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'nce bu yıl ilde 8 bin dekar alanda ağaçlandırma yapıldığını ve onlarca türde toplam 2 milyon 103 bin 159 fidanın toprağa verildiğini aktardı.

vali ustaoğlu'nun mesajı:

Vali Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2019'dan bu yana kutlanan 'Milli Ağaçlandırma Günü'nün iklim değişikliğiyle mücadelede somut bir adım olduğunu vurguladı. Ustaoğlu, 11. ayın 11'inde saat 11.00'de anılan günün belirgin bir tema oluşturduğunu, bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla ülke genelinde kutlanarak tüm dünyaya duyurulacağını ve ülke çapında 'Yeşil Vatan' için milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

etkinlik anı ve katılımcı etkileşimi:

Konuşmaların ardından tüm katılımcılarla birlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Ustaoğlu, öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi, birlikte fotoğraf çektirdi ve gün anısına öğrencilere hediyeler dağıttı. Etkinlik hem yerel katılımı hem de ulusal kampanyayla uyumlu adımları bir araya getirdi.

BALIKESİR&#039;DE &quot;11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ&quot; FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ ALTIEYLÜL İLÇESİNDE...

BALIKESİR'DE "11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ" FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ ALTIEYLÜL İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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