Edremit'te can dostların yaşam alanı fidanlarla yeşilleniyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, mahalle muhtarlarının öncülüğünde Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda kapsamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle hem ağaçlandırma bilincine dikkat çekildi hem de can dostların yaşam alanlarının yeşillendirilmesine katkı sağlandı.

etkinliğe kimler katıldı:

Çalışma, Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ ile Atatürk Mahallesi Muhtarı Hülya Sara’nın öncülüğünde düzenlendi. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılarak merkez ve doğal yaşam alanının çeşitli noktalarına fidan dikti.

amaç ve yetkililerin açıklamaları:

Etkinlik, doğaya ve canlılara yönelik farkındalık oluşturmayı, sokak hayvanlarının bulundukları alanları daha doğal ve yaşanılır hale getirmeyi amaçladı. Mehmet Ertaş etkinlikte, "Can dostlarımızın yaşam alanında fidanlarımızı toprakla buluşturmak bizim için ayrıca anlamlı. Daha yeşil ve doğal bir Edremit için emek veren, etkinliğe katkı sunan tüm muhtarlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Nizamettin Dağ da çalışmanın anlamına vurgu yaparak, "Fidanlarımızı can dostlarımızın yaşam alanında toprakla buluşturarak hem doğaya katkı sunmak hem de onların yaşam alanlarını güzelleştirmek istedik. Destek veren Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş’a, tüm muhtarlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Etkinliğe öncülük eden muhtarlar ve katılan tüm destekçilere teşekkür edilerek, benzer çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA MAHALLE MUHTARLARININ ÖNCÜLÜĞÜNDE, EDREMİT BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI’NDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKLE HEM AĞAÇLANDIRMA BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİLDİ HEM DE CAN DOSTLARIN YAŞAM ALANLARININ YEŞİLLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLANDI.