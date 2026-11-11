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Malatya'da kayısı bahçelerinde sonbahar önlemi: verim için zamanında müdahale şart

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaprak delen, bakteriyel kanser ve zamklanma için sonbahar koruyucu mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'da kayısı bahçelerinde sonbahar önlemi: verim için zamanında müdahale şart

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uyarısı

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayısı üreticilerini, ağaçlarda verim kaybına yol açan hastalıklara karşı sonbahar döneminde koruyucu mücadele yapılması konusunda uyardı. Kuruluş, kayısının il ekonomisindeki önemine dikkat çekerek üreticilerin zamanlı ve düzenli müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

hastalığın bahçelere etkisi:

Açıklamada, yaprak delen (çil), bakteriyel kanser ve zamklanma gibi hastalıkların yaprak, meyve ve genç dallarda zarar oluşturduğu ifade edildi. Özellikle dal kurumaları ve kanserli yaralar sonucu ciddi verim kayıpları yaşanabildiği vurgulandı.

önerilen sonbahar müdahale adımları:

Müdahale kapsamında öncelikle hastalıklı dalların budanarak bahçeden uzaklaştırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, budama aletlerinin dezenfekte edilmesinin önemine işaret edildi ve sonbaharda yaprakların yüzde 75-80'inin dökülmesinin ardından ilaçlama yapılmasının gerektiği kaydedildi. Sürgün ve dal yanıklığı görülen bahçelerde ise yüzde 3'lük bordo bulamacı kullanımının önerildiği duyuruldu.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu uyarıları dikkate alarak planlı bir sonbahar çalışması yürütmesini tavsiye etti; amaç, hastalıkların yayılmasını önlemek ve sezon sonu verimini korumaktır.

MALATYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KAYISI ÜRETİCİLERİNİ AĞAÇLARDA VERİM KAYBINA YOL AÇAN...

MALATYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KAYISI ÜRETİCİLERİNİ AĞAÇLARDA VERİM KAYBINA YOL AÇAN HASTALIKLARA KARŞI SONBAHAR MÜCADELESİ KONUSUNDA UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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