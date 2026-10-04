Balıkesir'de can dostlara sahip çıkma kampanyası sahiplendirme ve hizmetlerle güçlendi

Etkinlik kapsamı ve katılımcılar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi iş birliğiyle Avlu Yaşam Merkezi Pati Park'ta düzenlenen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği gün boyu sürdü. Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanvekili Musa Tonga, Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, meclis üyeleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

Sahiplendirme, etkinlikler ve farkındalık çalışmaları:

Etkinlikte sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine öncelik verildi; alanda kurulan stantlarda Balıkesir Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Edremit Sokak Hayvanları Koruma Derneği, Balıkesir Canları Derneği ve Balıkesir Sokak Hayvanları Düşünüyor Derneği çalışmalarını anlattı. Aynı zamanda Karesi Atatürk İlkokulu öğrencisi Melis Çal'ın eserlerinden oluşan bir resim sergisi açıldı. Etkinlikte 'Misket' adlı köpek yeni yuvasına kavuşurken, sahiplendirmeyi teşvik amacıyla yeni sahiplere 1 adet plastik kulübe, 1 yıllık veterinerlik hizmeti ve 1 paket mama desteği sağlandı.

Alanda ayrıca Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı ile can dost hayvan ambulansı tanıtıldı ve arama-kurtarma köpeğinin gösterisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Çocuklara yönelik etkinlikler ve konserler de günün programında yer aldı.

Belediye hizmetleri ve rakamlar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, can dostlara yönelik kapsamlı hizmet ağını anlattı. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 2 Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, Can Dost Doğal Yaşam Alanı, Can Dost Hayvan Ambulansı ve Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı ile 20 ilçede hizmet verildiği vurgulandı.

Hizmetlere dair paylaşılan verilerde; göreve gelinen günden bu yana yaklaşık 350 binin üzerinde tedavi ve aşılama, 18 binden fazla kısırlaştırma, ambulans ile 15 binden fazla vakaya müdahale ve mobil araçla 18 binden fazla tedavi ve aşılama gerçekleştirildiği belirtildi. Belediyenin bakım alanlarını büyüttüğü, Yeniköy'de Can Dost Doğal Yaşam Alanı'nın hizmete alındığı ve İvrindi'de yaklaşık 19 bin metrekarelik, 60 padokluk genişletme projesinin sürdüğü aktarıldı.

Sahiplendirme çağrısı ve uygulama adımları:

Başkan Ahmet Akın, can dostların korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı: bazen bir kap su, bir kap mama ya da sevgiyle açılan bir yuva bir canın hayatını değiştirebiliyor. Belediyenin 2026'da hayata geçirdiği Can Dostlar uygulamasıyla sahiplendirme süreçlerinin kolaylaştığı, internet üzerinden yaklaşık 900 sahiplendirme gerçekleştirildiği ve toplamda yaklaşık 3 bin can dostun yeni yuvalarına kavuşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık da derneklere ve gönüllülere teşekkür ederek, canların sadece korunmasının değil gerçek anlamda sevilmelerinin hedeflendiğini, sahiplenmenin en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Gelecek adımlar ve davet:

Yetkililer, bakımevlerinden sahiplenmeye yönelik çağrı yaparken vatandaşları satın almak yerine sahiplenmeye davet etti; sahiplendirme sonrası desteklerin sürdüğü tekrarlandı. Ayrıca yaklaşan Kitap Fuarı'nda can dostlara ayrılan bölüm ve çocuklara yönelik yeni farkındalık çalışmalarıyla bu eğitimin devam edeceği bildirildi.

Etkinlik organizasyonuna katkı veren belediyelere, hayvanları koruma derneklerine, gönüllülere ve etkinlikte emeği geçen tüm personele hemşehriler adına teşekkür edildi ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün önemi bir kez daha vurgulandı.

BALIKESİR, CAN DOSTLARA SAHİP ÇIKIYOR