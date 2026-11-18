Kaza ayrıntıları:

Kaza, gece Güngörmez kavşağında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 10 AAR 444 plakalı Fiat Linea marka otomobil, önünde seyreden demir boru yüklü S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan sürücü G.M. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Olay ile ilgili güvenlik güçlerinin ve yetkililerin incelemeleri devam ediyor. Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, ekiplerin kaza yerinde delil ve ifade çalışması yaptığı öğrenildi.

BALIKESİR-EDREMİT KARA YOLUNDA DEMİR YÜKLÜ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.