Sanatla çocuk haklarına farkındalık yaratıldı:

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir poster hazırlama etkinliği düzenlendi. Etkinlik, görsel sanatların toplumsal mesaj taşımadaki gücünü temel aldı.

Görsel anlatım ve müzik:

Etkinlikte öğrenciler, çocuk hakları temasını görsel sanatlar aracılığıyla yorumlayarak dünyayı bir çocuğun gözünden yansıtan posterler tasarladı. Çalışmalara Müzik Kulübü öğrencilerinin dinletileri eşlik etti; müzik ve görsel sanatların birleşimiyle ortak bir üretim ortamı oluşturuldu.

Katılımcılar ve vurgular:

Program, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde, Kitap ve Sanat Güncesi Kulübü ile Müzik Kulübü iş birliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop Çocuk Hakları İl Komitesi paydaşlığında gerçekleştirildi. Etkinliğe Prof. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan, Funda Şahin Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Dereli Öztürk katıldı; katılımcılar öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyerek çocuk haklarının sanatsal ifade yoluyla görünür kılınmasının önemine dikkat çekti.

Farklı disiplinleri toplumsal fayda ortak paydasında buluşturan program, öğrencilerin hazırladığı posterlerin tamamlanmasıyla sona erdi. Etkinlik, sanatın birleştirici rolünü ve genç sanatçıların toplumsal meseleleri yaratıcı biçimde ele alma yetisini ön plana çıkardı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ’NDE, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA POSTER HAZIRLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.