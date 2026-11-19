Kaza ve ilk bulgular:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün gece saat 23.30 civarında meydana gelen kazada, Yusufdere Mahallesi'nden Ödemiş yönüne giden 45 HC 676 plakalı otomobil, Işık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami duvarına çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde, sürücü uzman çavuş Emre Akbay (31) ile araçtaki kuzenleri Enis Çınar (22) ve Eyüp Çınar (32)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan diğer kuzen Samet Çınar (21) ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralıların tedavi süreci:

Ağır yaralanan Samet Çınar ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü; buradaki değerlendirmenin ardından ileri tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan çalışmalar sonucunda, olayın meydana gelişine ilişkin ilk tespitlerin yapıldığı ve ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ölen sürücünün görevi ve aile bilgileri:

Sürücü Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, 4 aylık evli olduğu ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

İZMİR'İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN CAMİ DUVARINA ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.